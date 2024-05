Desde Montmeló, con motivo del Gran Premio de MotoGP que se emitirá en 'laSexta', Josep Pedrerol dirigió 'El Chiringuito' acompañado de dos expilotos de lujo: Álex Crivillé y Fonsi Nieto.

Hablando sobre cuándo decide uno que es el momento de retirarse, Fonsi explicó lo que le sucedió allá por 2011 tras haber competido en el Mundial de Superbikes y en el Mundial de 250cc.

"Un día me metí en cama, me puse a llorar como un niño pequeño y no sabía qué me pasaba", arrancó relatando el actual director deportivo del Pramac, al que se le ponía la piel de gallina al hablar.

Entonces, decidió que debía trasladarselo a su familia y sobre todo a su tío, la leyenda Ángel Nieto.

"No dormí en toda la noche. Llamé a mi tío Ángel y le dije que quería comer con él. Reuní a la familia y les dije que me retiraba, y mirándome a los ojos me dijo: 'Lo sabía'", recuerda.

¿Qué le ocurría?: "Mi cuerpo quería, mi cabeza quería, pero algo dentro de mí dijo basta".