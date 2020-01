Fernando Alonso está completando un buen Rally Dakar. El asturiano llega con muy buenas sensaciones a la segunda semana de competición, después de haberse sobrepuesto a los graves problemas de la etapa 2 y de que lleva ya varias jornadas rodando en el top 10 e incluso en el top 5.

Porque el asturiano ha ido de menos a más. Ha ido de sorprender con un notable primer día a perder dos horas en el segundo para posteriormente firmar una serie de etapas consecutivas con tiempos que le aproximan a los mejores.

Comenzó bien, sin duda alguna. De una forma que pocos esperaban sabiendo que era su primer día en las dunas del Dakar, las más duras de todo rally habido en el mundo. Apenas perdió un cuarto de hora, y sin duda eso le dio alas para el segundo día.

Se notó, porque en el comienzo directamente voló en dicha jornada. Sin embargo, se encontró con una roca. Una de las grandes parece ser, y destrozó la suspensión de su Toyota. Dos horas y media tardaron en reparar la avería, descubriendo él la dureza del Dakar y el resto del mundo a los mecánicos Alonso y Coma en acción con bridas y cinta aislante.

"Fracasa el que no lo intenta"

No pasa nada, como dijo Josep Pedrerol en su editorial en 'Jugones', "fracasa el que no lo intenta", y Fernando Alonso siguió intentándolo. No se rindió, y firmó una extraordinaria quinta plaza en la tercera etapa del Dakar. Justo en la que Carlos Sainz alcanzó el liderato de la general que mantiene a día de hoy.

Desde entonces, Fernando Alonso ha mantenido el tipo salvo por una cuarta etapa en la que cedió 26 minutos. En la quinta y en la sexta pareció un veterano. Uno que lleva más de una participación en el rally Dakar.

Cerró la quinta jornada con una séptima plaza, y la etapa 6 en sexta posición. Al cruzar por meta, en declaraciones recogidas por los medios de comunicación, el asturiano reconoció que sin duda fue su mejor día en cuanto a ritmo.

"Si empiezan a pasar cosas y seguimos con este ritmo puedo hacer un podio en alguna etapa", dijo rebosante de optimismo antes del descanso del Dakar.

Y mientras, Carlos Sainz es líder

Sin duda alguna, si alguien puede hacerlo en el año de su debut es él. Cada vez con más experiencia, y sin intención alguna de dar su brazo a torcer, Fernando Alonso ha ido de menos a más para llegar a la jornada de descanso con los ánimos por las nubes y con su Toyota 'on fire'... aunque no tanto como el Mini de un Carlos Sainz líder.