El Museo de Fernando Alonso es una de las visitas obligadas que hay en España para todo amante del motor. El asturiano tiene ahí todo lo que le ha hecho ser uno de los más grandes del automovilismo, desde monoplazas a diferentes logros, y ahora ha añadido otro entorchado en las vitrinas que allí se pueden ver.

"He recibido el anillo conmemorativo de las 24 Horas de Daytona, ¡menuda carrera! Una gran adquisición para mi Museo", dijo en redes el piloto asturiano.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/B5NU5XfHAh-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading|||I received the daytona 24h commemoration ring from @waynetaylorracing ! What a race ✊️! Great addition for the museum @circuitomuseofa ! Thanks 💙 #Daytona #daytona24 #waynetaylorracing #cadillac]]