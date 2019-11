En el asfalto... y también en las dunas. Fernando Alonso no diferencia entre superficies para demostrar su valía al volante. Tras probarse en Marruecos, el asturiano ha logrado junto a Marc Coma el que es y será su primer podio en la historia de los rallies. El bicampeón de Fórmula 1 ha terminado tercero en el Ula-Neom, y llegará al Dakar tras habers subido a un cajón en una pueba de desierto.

Y es que el recorrido de Alonso en la prueba ha sido excelso. Con el Toyota Hilux, Fernando siempre ha estado peleando en los puestos de cabeza durante todas las jornadas de este rally, y el último día exhibió ese gran ritmo que le habia llevado a ser tercero en la general.

Es más, a mitad de etapa rodaba a menos de un minuto de Yasir bin Seaidan, piloto que hasta la última jornada lideraba la general pero que terminó cayendo ante Yazeed al Rajhi tras haber sufrido un error de navegación en el tramo final.

Fernando Alonso ha terminado a 16:20 del campeón de Ula-Neom, y ha sabido sobreponerse a todas las dificultades que le han planteado las dudas para sumar más kilómetros de cara al que será su debut en el Dakar 2020. Ahí se las verá con los mejores.

Finish the last stage and the Rally. First podium in Rally 🥉!!! Thanks to these guys 👏🏻👏🏻! #team @TOYOTA_GR pic.twitter.com/yMGbmN1PMy