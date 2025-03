Fabio Quartararo, en pie de guerra por el Gran Premio de Tailandia: "No sé si volveremos..."

La felicidad absoluta de Marc Márquez por dominar el Gran Premio de Tailandia de MotoGP contrasta con las quejas de algunos pilotos sobre el circuito. Joan Mir fue una de las voces más destacadas del 'paddock' a la hora de quejarse por las condiciones encontradas en el país.

El piloto de Yamaha sufrió muchos problemas de agarre con la moto y que le hicieron terminar la carrera en decimoquinta posición. Pese a las buenas sensaciones que dio la marca japonesa en los test de Malasia, el salto a Buriram no ha sentado nada bien a los japoneses. En el caso del galo, relató los problemas que sufrió en carrera.

"No podía doblar la moto y seguía derrapando, así que he perdido muchas posiciones. Por desgracia, no he podido hacer una buena carrera y mantener un buen ritmo. Ha sido duro", declaró Quartararo en la rueda de prensa tras la carrera.

El campeón de MotoGP en 2021, confesó que sufrió un auténtico calvario durante la sesión: "En la línea de meta me ardía la pierna izquierda. Las condiciones eran extremas. No es frecuente encontrarse con tanto calor, quizá unas vueltas menos hubieran empeorado el espectáculo, pero para nosotros los pilotos eran el límite".

El futuro de este circuitoes incierto y no se descarta que se caiga del calendario para 2026. Un hecho que por lo dicho por 'El Diablo' no va a echar de menos: "Sinceramente, no sé si volveremos aquí en 2026 en esta época del año. En las pruebas hacía 4-5 grados menos y fue mejor".