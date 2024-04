Algunos en MotoGP comparan lo que está haciendo Pedro Acosta como rookie con lo que hizo Marc Márquez. Incluso Jorge Martín así lo dijo. Pero el expiloto Emilio Alzamora, campeón del mundo de 125, cree que las competiciones son tan diferentes que no se pueden buscar similitudes-

Así lo ha dicho en la presentación del Artbox Racing Team celebrada este miércoles: "El de Acosta me parece el debut de un piloto que demuestra que no es casualidad ganar la Rookies Cup, ganar el primer año en Moto3 y el segundo en Moto2. Creo que es uno de esos pilotos que se denominan elegidos. Quizá tiene otro 'approach' diferente al de Marc".

"Para mí Marc era un pura sangre, era una cosa fuera de serie. No digo que Pedro no sea un fuera de serie, pero salvando las distancias creo que lo hecho por Marc es muy diferente, no se puede comparar. Pedro está en un MotoGP diferente, como es la actual, con aerodinámica, lo que no quita que tenga un mérito impresionante", señala el expiloto español.

Asegura que no está sorprendido con lo que ha hecho Acosta, con podio incluido en Portimao: "El debut esperado. Es competitivo, está delante, también en los entrenamientos, liderando sesiones, y con una moto que por sus características necesita un tiempo de adaptación".

"Pero cuando le vengan circuitos favorables, y pronto le viene uno que seguramente tiene marcado en rojo en el calendario, si le salen bien las cosas, puede cuadrar la puesta a punto y tiene la calma y la serenidad, no tengo dudas de que Texas puede ser un punto de inflexión...", sostiene.

El momento de Márquez

Sobre Márquez y el Gran Premio de las Américas, el próximo en el calendario de MotoGP, sí cree que puede dar la sorpresa: "Sin ninguna duda, Marc puede ganar en Texas y en todos los circuitos".

"Cuando vienes con el estilo de pilotaje de una moto que no es competitiva y que él debía poner el resto enfocándose en las frenadas, debes adaptarte, porque con la Ducati necesita relajarse y buscar su estilo. Pero Marc tiene la madurez y el talento para pronto tener un primer gran premio en el bolsillo", cierra.