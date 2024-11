Una vez que Marc Máquez confirmó que se volvía a sentir competitivo en MotoGP, la moto oficial de Ducati será su siguiente reto. Y con esa moto, claro, aspirará a todo. Pero con prudencia. Ha recordado que ya el año pasado muchos dijeron que "arrasaría con la Gresini" y no ha sido así.

Lo ha dicho en la previa del Gran Premio Solidario de Barcelona, que se emitirá en laSexta: "También había gente que cuando anuncié que iba a Gresini, dijo que arrasaría todo el año. Y yo decía que no...".

"Había gente que en Le Mans, Montmeló, decía que lucharía por el título. Llegué a pensar en ello porque matemáticamente tenía posibilidades. Pero enseguida, cuando llegué a Mugello, Assen, tuve la respuesta y se me despejaron las dudas. Y decía 'no puedo, no llego este año'. El año que viene veremos, tengo que hacer la pretemporada", explica el piloto de Cervera en el encuentro con los medios de este jueves.

Tendrá la mejor arma posible de la parrilla: "Tengo las mejores balas en los dos próximos años. Tengo la mejor moto con el equipo, la moto que ha ganado los últimos títulos con el equipo que ha ganado. Bueno, veremos este año, pero al final es el equipo Factory. Para mí no tengo que demostrar nada".

"Para mí es seguir siendo competitivo en MotoGP y estar luchando por esas tres posiciones. La primera, que será el objetivo. Lógicamente, de reojo, pues tendremos que mirar el título, porque estamos obligados en un equipo factory a mirar el título de reojo a ver dónde está", dice para cerrar el ocho veces campeón del mundo.

El sábado y el domingo, la emoción de las motos en laSexta. El mundial de MotoGP entre Jorge Martín y Pecco Bagnaia se decide este fin de semana.