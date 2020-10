Nadie podría haber predicho un Mundial de MotoGP como el que estamos viendo este 2020. Primero, marcado por la crisis del coronavirus, que provocó el retraso de la temporada, la anulación de carreras y la entrada de nuevos circuitos en sustitución, provocando que se tenga que correr con las gradas vacías. Pero no es todo, la lesión de Marc Márquez ha terminado de completar una de las más atípicas temporadas que se han visto en el campeonato.

Y es que desde que el piloto de Honda llegase a la categoría reina, ha liderado mundial tras mundial, a excepción del de 2015, donde, error tras error, dejó que pelearan por el título los dos pilotos de Yamaha, Valentino y Lorenzo.

¿Pero qué pasa cuando Márquez no está? Que se descubren los talentos ocultos que acaban de llegar a la categoría y que van a empezar a reclamar el éxito y reconocimiento que se merecen.

Ocho ganadores distintos en diez carreras, algo que ha pasado más que en dos ocasiones, en el mundial del 2000 y del 2016. Aunque parece que nadie quiere el título, porque ningún piloto está llegando a dominar la que podría ser la mejor ocasión para lograr un Mundial, ya que Marc está fuera de juego. Aun así, la ausencia del catalán ha dejado ver una estela de nuevos pilotos que, cuando regrese, no le van a hacer tan fácil seguir ganando año tras año.

Fabio Quartararo, piloto francés, aún con una moto satélite fue capaz de hacer frente a Márquez en su primer año, y este, a pesar de no estar siendo muy regular, ha liderado en dos ocasiones la clasificación. Además, el año que viene subirá a Yamaha y se convertirá en un piloto de escudería oficial.

Joan Mir fue muy criticado con su salto directo de Moto3 a MotoGP, pero con trabajo y esfuerzo está demostrando que estaba listo para llegar a la categoría reina. Y es que el piloto lidera el mundial tras el GP de Aragón, aunque se lo toma con calma: "Por el momento, somos los más constantes, podemos defender ese liderato, pero no iré a la próxima cita a defenderlo, sería un gran error. Iré a ganar una carrera y hacer podios. Voy carrera a carrera, ya pensaré en el Mundial".

Alex Rins ha vuelto. En 2019 ya logró ganar duelos contra Marc y Rossi, pero empezaron los errores y empezó a alejarse de los podios. Este año, tras su lesión en Jerez, había desaparecido de los primeros puestos. Ahora se resarce y logra la victoria, algo que confía en poder repetir de ahora en adelante. "Mucha gente me decía que tenía que calmarme más tras las dos caídas, pero yo sabía que tenía el potencial y la moto para hacerlo. Sigo viendo como mi mejor carrera la de Silverstone con la lucha con Marc, pero aquí lideré, no fue de persecución. Fue difícil mantener la calma porque era fácil cometer un error, esto me da experiencia", aseguró el piloto de Suzuki.

Por último, el gran protagonista de la temporada, Alex Márquez. Él que acaba de llegar a la categoría, que fue criticado y puesto en tela de juicio por subir a la escudería más fuerte de la parrilla. "No está listo", decían. Pues lo está, solo necesitaba acostumbrarse y ganar experiencia. Dos podios consecutivos, en mojado y en seco, sin victoria, pero cada vez más cerca de ella. "Nunca he dudado que no lo mereciera. Sé lo que he conseguido en el pasado. Aquí se vive del presente y tenía que demostrar por qué estoy aquí. He intentado ser lo más profesional que podía, intentar hacer mi trabajo sin escuchar a nadie. Al final acabamos llegando. Cuando estás aquí, lo difícil es mantener no llegar", volvía a reivindicarse el piloto de cervera.

Clasificación general

Predecir quién ganará el Mundial es imposible, en cada carrera un ganador distinto, una moto distinta. De momento parece que nadie es capaz de sacar una real tajada de la ausencia de Marc Márquez, aunque eso nos está dejando una larga lista de carreras en la que los pilotos que antes pasaban más desapercibidos están sorprendiendo.

Ahora, lidera Joan Mir con 121 puntos, y le siguen Quartararo con 115 y Viñales con 109. Dovizioso, que llegaba a Aragón siendo segundo en el Mundial, está cuarto con 106. Por primera vez hay una Suzuki en lo alto de la clasificación, además la escudería lidera el campeonato por equipos.

A falta de cuatro carreras para finalizar la temporada, todo puede pasar. Lo que está claro es que, aún sin Márquez, hay una nueva camada de pilotos, especialmente españoles, que llegan pisando fuerte y exigiendo el reconocimiento que se merecen.