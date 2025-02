¿Empieza el juego psicológico de Marc Márquez contra Bagnaia?: "Él es el favorito"

Escuchar a Marc Márquez tras finalizar la última jornada de test de pretemporada de MotoGP en Tailandia es, cuando menos, sorprendente.

A pesar de ser el más rápido en las simulaciones de Sepang y Buriram y de ser el único piloto en bajar al 1'28" (1'28"885), quedando a 185 milésimas del récord absoluto que estableció Bagnaia en la Q2 del año pasado, el octocampeón opta por mantener un perfil bajo.

El mejor tiempo de Pecco se ha quedado a 0.523 del de Marc, pero Márquez asegura que el italiano sigue siendo el gran favorito.

Y así lo ha asegurado después de que le hayan puesto a él esa vitola: "¿Favorito? No, para mí el favorito es Pecco y yo soy el segundo. El año pasado acabamos el año así. Él luchó por el título los últimos cuatro años y lo ganó dos veces"

"Estamos en el Mundial, todo el mundo es muy rápido. Los test son sólo test. ¿En cuántas pretemporadas un piloto fue muy rápido y luego...?", ha añadido.

Por último, Marc Márquez ha querido acordarse de Jorge Martín, que no ha estado en Tailandia tras lesionarse en Malasia.

"No hay que olvidar a Martín, que no está aquí, y cuando no ves el nombre te olvidas, pero él es el campeón del mundo y, como vimos, la Aprilia es muy rápida", ha zanjado.