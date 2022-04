Marc Márquez está de vuelta. Ha remontado 18 posiciones después de un problema en la salida y tras superar su tercer episodio de diplopía. Por ello, ha recibido una emotiva ovación tras bajarse de su Honda RCV213.

El ilerdense sorprendió en la salida, desde donde partía en octava posición. El sonido de su Honda lo dice todo y se quedó rezagado durante un par de segundos, por lo que fue adelantado por el resto de pilotos. Pero Márquez tiró de garra y comenzó a recuperar puestos, vuelta a vuelta, hasta lograr una meritoria remontada de 18 posiciones. Terminó en sexta posición y, además, hizo vuelta rápida sobre el Circuito de las Américas, con 2:03:553.

Y el esfuerzo del octacampeón ha sido recompensado, no por el resultado, que también, sino por un emotivo reconocimiento de todos los miembros de su equipo, que le han aplaudido nada más bajarse de su Honda RCV 213. Pero el mayor de los Márquez, que nada más entrar al box se ha subido la visera y ha comenzado a desprenderse de sus guantes, quiere más y no se conforma con un sexto puesto, consciente de que si no hubiera ocurrido ese pequeño incidente en la salida hubiera podido pugnar por las primeras posiciones.

El Circuito de las Américas ha presenciado la resurrección del ocho veces campeón del mundo, que el lunes 4 de abril recibió el alta de sus médicos para poder competir en la cuarta carrera de la temporada tras no poder participar en el GP de Argentina debido a su tercer episodio de diplopía que le provocó la dura caída sufrida en el GP de Indonesia.

El resurgir de Marc Márquez ha empañado la segunda posición de un Álex Rins que se coloca, en silencio, en la segunda posición de la clasificación general de MotoGP, con 56 puntos. Por delante se encuentra Enea Bastianini, con 61. El piloto de Suzuki adelantó a Jack Miller en la última vuelta.