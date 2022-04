Marc Márquez está de vuelta. En Austin volverá a subirse a la moto, aunque reconoce que no está al 100%: "Por supuesto no llego de la mejor manera. Tras Mandalika pasé una semana muy dura".

"Incluso en Argentina estuve muy cerca de llegar pero no me sentía motivado. No me sentía motivado para correr ese riesgo en Argentina y no quería", reconoce el ocho veces campeón del mundo.

Una falta de motivación después de la caída en Indonesia y un nuevo episodio de diplopía: "La lesión de la visa me afectó mucho menos que la última vez".

Ahora Márquez quiere dejar atrás sus problemas físicos: "Veremos, veremos...". Uno de sus circuitos favoritos, aunque el de Cervera llega en un momento muy complicado.