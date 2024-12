La dura reflexión de Martín sobre marcharse a Aprilia: "Es duro cambiar un proyecto ganador por otro que no lo es"

Jorge Martín, campeón de MotoGP con Pramac, llevará la Aprilia la temporada que viene. Y reconoce que será "duro" un cambio tan importante: de la moto más competitiva a otra que no está para luchar por el título. Él mismo lo ha dicho después de los test de postemporada de Montmeló.

En 'Motorsport' ha hecho una dura reflexión: "No es fácil cambiar una moto ganadora o un proyecto ganador por otro que no lo es para nada en estos momentos...".

"Pero tengo mucha confianza, y creo que esto me da más motivación para este nuevo proyecto. Seguro que haberme quedado en Ducati, y ya con el Mundial, habría sido genial, pero esto me da más motivación para intentar ser alguien en el mundo de las motos", dice el campeón de MotoGP con la satélite de Ducati.

Habrá mucho trabajo por delante para que la Aprilia se pueda acercar a Pecco Bagnaia y a Marc Márquez: "Construiremos desde el principio, aprenderemos. Veremos dónde empezamos e intentaremos mejorar cada día. Quién sabe lo que podemos hacer. Quizá empecemos muy bien y podamos hacer grandes cosas. Tal vez no empecemos tan bien y tengamos que mejorar. Veremos lo que sale, pero creo que puede ser muy bueno".

Las "gracias" a Ducati

Martín se ha mostrado muy agradecido a Ducati: "Sólo puedo dar las gracias a Ducati. Me ha dado mucho. Por ejemplo, la oportunidad de llegar a MotoGP, que ya es muy difícil. Cuando llegué, no era una moto ganadora. No era el proyecto más sencillo, pero tanto ellos como yo teníamos confianza en nosotros mismos".

"Y después me dieron la oportunidad de luchar por un Mundial hasta el final. Nadie de aquí, pensaba que esto acabaría así, pero al final sí acabó así, gané el título. Sólo puedo dar las gracias a Ducati por esto y quizás en el futuro podamos volver a estar juntos", reconoce el piloto de San Sebastián de los Reyes.

"He estado en muchos sitios, como en la fiesta que se hizo en mi pueblo. Fue increíble, con mucha gente me ha apoyado toda la vida. Ha sido genial, todas las cosas que me están pasando son geniales", cierra Jorge.