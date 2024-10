Con el fichaje de Marc Márquez por Ducati, el gran damnificado no solo fue Jorge Martín, sino su actual equipo.

El Pramac vio cómo pasó el tren del octocampeón, cómo en consecuencia Martín fichó por Aprilia y Bastianiani hizo lo propio por KTM.

Además, el equipo pasará a ser satélite de Yamaha en 2025 con Miguel Oliveira y Jack Miller como pilotos, perdiendo la posibilidad de llevar la mejor moto de la parrilla.

Esta situación no ha gustado a Paolo Campinoti, dueño del Pramac, que durante un acto con 'La Gazzetta dello Sport' no ha desaprovechado la oportunidad de 'atizar' a Ducati.

Según el italiano, los de Borgo Paniale lo dejaron todo por fichar a Marc aun sabiendo la "tensa" relación que mantendrá con Pecco Bagnaia.

"Hicieron una elección con la que no estoy muy de acuerdo. Creo que en su garaje, el próximo año, habrá tensión. De nada sirve fingir que no será así y no tiene sentido hablar de ello con falso bondadismo. Habrá una situación muy tensa", ha explicado.

"Han decidido perder a mucha gente que tenía a Ducati en el corazón: nosotros, Pramac, Jorge Martín... creo que él merecía una oportunidad, también Bastianini. Todo, por una sola persona", ha añadido Campinoti.