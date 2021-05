Lo que era un auténtico secreto a voces ya es una realidad: Carlos Sainz correrá el Dakar 2022 de la mano de Audi y sus motores híbridos, hecho inédito hasta la fecha y nuevo desafío para el bicampeón del mundo de rallies y tricampeón del Dakar.

'El Matador', cuyo compañero seguirá siendo Lucas Cruz, compartirá equipo con Stéphane Peterhansel y Mattias Ekstrom, también anunciados por la marca de los cuatro aros. El francés, ganador del Dakar en 14 ocasiones, deja también X-Raid de Mini para embarcarse en una nueva aventura con Sainz que arrancará en enero de 2022 en Arabia Saudí.

"Incluso a los 59 años, todavía tengo hambre, de lo contrario no habría aceptado este nuevo desafío, mi pasión no ha cambiado", ha explicado Carlos Sainz tras el anuncio.

El piloto está muy convencido de la competitividad que les dará el coche híbrido: "El Audi quattro cambió el Mundial de Rallys para siempre y ahora intentamos algo similar en Dakar. Tengo plena confianza en Audi y sus ingenieros y trataré de ayudarlos con mi experiencia a desarrollar un coche rápido y exitoso".

"El Dakar es el último desafío para un sistema de propulsión eléctrico, es un proyecto fantástico y extremo. No puedo esperar para probar el coche por primera vez. Lo que he visto hasta ahora me da confianza", ha zanjado Sainz.

Julius Seebach, director general de Audi Sport GmbH, está encantado con su 'dream team': "No es exagerado hablar de un 'dream team': Stéphane es el piloto de Dakar más exitoso de todos los tiempos, Carlos es un ganador múltiple del Dakar y campeón del mundo de rallies y Mattias es uno de los conductores más versátiles del mundo".