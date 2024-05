Marc Márquez, Alex Márquez y Aleix Espargaró han presentado este miércoles el Gran Premio de Catalunya de MotoGP que se disputa este fin de semana. Y al primero le han propuesto un divertido juego en el que ha preferido no entrar. "No pienso responder...", reía el piloto de Gresini, filial de Ducati.

Le preguntaron a Marc que eligiera entre Jorge Lorenzo, Valentino Rossi y Pecco Bagnaia para salir de fiesta, casarse o matar. Y sólo habló de irse de fiesta con Lorenzo.

"No pienso responder porque ya sé cómo van estar cosas. De fiesta me iría con Lorenzo. A Aleix Espargaró le mataría y me casaría con mi hermano Alex. Amor odio...", dijo el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.