Marc Márquez está de regreso. El de Cervera, ausente durante gran parte de la temporada, ya ha acudido a su primera rueda de prensa oficial. El piloto de Honda, después de su reciente operación, ha pasado largo tiempo de recuperación pero ya está de vuelta. Y será en el GP de Aragón.

Se nota que ya está aquí, aunque el ocho veces campeón del mundo del motociclismo prefiere, con razón, ir con toda la calma del mundo y centrarse en ver cómo va el brazo derecho tras tanto tiempo de inactividad.

"He escuchado alguna expectativa demasiado alto. No son las mías, y creo que no son reales. Mi condición física... Estoy aquí, pero estoy para seguir recuperándome y para ejercitar el brazo. Así lo han visto los doctores y Honda", cuenta.

"Si estoy en Aragón..."

Márquez prosigue: "Creímos que este era de los mejores circuitos y de las mejores opciones para seguir recuperando, combinando con gimnasio. Estoy para competir, no para competir en modo ataque".

"Si estoy en Aragón es para hacer todas las carreras que quedan. También tenía claro que de no estar aquí sería en Tailandia o Malasia. Motegi exige más, y no me apetecía ir a Phillip Island tras tanto tiempo sin ir en moto. Allí has de ir rodado, aunque es de mis pistas favoritas", dice.

El catalán, en esta ocasión, es optimista con su recuperación: "En esta parece que todo ha ido encarrilado desde el comienzo de la mejor manera posible. La evolución siempre ha sido favorable, sin complicaciones, pero puede suceder en este retorno. No digo del hueso, pero los músculos siguen creciendo y ejercitándose".

"Ahora quiero prepararme en este 2022 para el proyecto de Honda de 2023. Tengo que combinar moto y gimnasio para trabajar de manera concreta los músculos más débiles. Hay algunos que estaban inactivos, y ahora se vuelven a activar poco a poco", relata el piloto catalán.

Márquez llama a la calma... pero no puede esconder la ilusión: "Se me ve en la sonrisa. Me ilusiona volver, y a ver si es la definitiva. Al operarme yo ya he ganado. Comodidad en la vida normal, y a ver si también en la profesional. Hay que seguir trabajando. Honda está en un momento complicado y debemos salir de esto juntos".

"Honda está en un momento complicado"

"El mejor resultado ha sido el undécimo de Misano, de mi hermano. Ni él ni Pol ni Nagakami son lentos. No estoy en el momento de sacar décimas de donde no las hay", sentencia.