Marc Márquez ha demostrado este año con la Gresini, la satélite de Ducati, que es competitivo y que puede aspirar a todo en MotoGP. Por eso en la escudería italiana han confiado en él para el año que viene por delante de Jorge Martín, que está cerca de su primer campeonato.

Y Jorge Lorenzo ha dejado una demoledora frase sobre Marc en una entrevista a 'La Gazzetta dello Sport': "Imagínate lo bueno que es, si con este hándicap del brazo puede hacer eso con una moto inferior...".

"El año que viene, con el equipo oficial y conociendo más la moto, en principio Márquez tiene que ir más rápido", pronostica el expiloto de MotoGP.

Fueron rivales durante muchos años. Y al principio no aceptaba cómo se movía en la pista: "Yo en 2013 no aceptaba su forma de correr. Pero ahora tiene un poco más de respeto, las reglas son más estrictas que hace diez años".

"Desde 2020, ha tenido muy mala suerte en cuanto a su condición física. Sin esos problemas, habría ganado al menos dos o tres mundiales más", dice Lorenzo.

Su espinita clavada

Lorenzo siempre ha lamentado no haber podido ser campeón de MotoGP con Ducati: "No haber ganado un título con la marca italiana. Si me hubiera quedado dos años más, lo habríamos ganado...". Y ahora Marc, a partir del curso que viene, tendrá una oportunidad de volver a ser campeón.