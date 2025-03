La demoledora frase de Alex Márquez sobre Marc: "¿Presión? Él la tiene toda..."

Marc Márquez es el piloto a batir. Nadie le ha podido ganar en lo que va de 2025. Y a Austin, uno de sus circuitos favoritos, llega como favoritísimo. Su hermano Alex reconoce que ahora mismo sólo él tiene la presión.

"Hay muchos pilotos que van muy rápido y todos sabemos que Marc tiene aquí un potencial extra, una ventaja, pero tenemos que centrarnos en nosotros mismos, no en como rinden los demás. En el caso de Marc, es él quien tiene la presión aquí después de haber ganado tantos años y nosotros tenemos sus datos, así que tenemos que estudiarlos bien, extraer todo el potencial posible y ya sabemos cuáles son las curvas en las que él es súper rápido", ha dicho el de Gresini en la rueda de prensa.

"Vamos a intentar centrarnos en nosotros mismos y después ya veremos dónde estamos en el esprint y en el gran premio para sumar el máximo de puntos", continúa el segundo clasificado en el mundial de MotoGP.

Está siendo la gran sorpresa del mundial. Se ha colado por delante de Pecco Bagnaia. Y COTA podría ser un buen test para ver dónde está realmente: "Cada circuito es un buen test, es una prueba y tengo la experiencia del pasado cuando llegas a un circuito y piensas que voy a funcionar muy bien y luego te cuesta".

"Eso me ha pasado muchas veces en el pasado y hay veces que esperas un mal resultado y luego eres muy rápido... depende mucho de la moto, de cómo llegas y como digo muchas veces cada carrera es algo positivo. En Argentina con la Honda en 2022 iba súper lento, en 2023 con Ducati iba súper rápido, así que va variando, pero lo cierto es que nosotros tenemos que centrarnos en extraer el máximo potencial y eso es todo. Cada circuito es un buen test para nosotros. Y en cuanto a los consejos de Marc, desde 2013 siempre he tenido consejos de Marc en este circuito, en el que el trazado no ha cambiado pero los baches sí, así que al final es cierto que compartimos muchísimas cosas", dice Alex para finalizar.