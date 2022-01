Marc Márquez ha hablado por primera vez desde sus problemas en el ojo derecho. El catalán de Honda, que padeció de visión doble por un accidente, ha reconocido que, tras este complicado año, la opción de no volver a subirse a una moto estuvo "sobre la mesa".

"Hemos ido mejorando, paso a paso. Pero con este tipo de lesiones todo está sobre la mesa. La cirugía, el tiempo... y la posibilidad de no volver a pilotar una moto", cuenta Marc.

Y es que no descartó nada: "Una época dura. No sabía qué me depararía el futuro".

"Estas semanas han mejorado las sensaciones. Me empecé a sentir mejor. Desde el primer momento seguí los consejos del doctor Sánchez Dalmau, que ya me trató en 2011", afirma.

El problema, como reconoce, le dejó con muchas dudas: "Nunca sabes cómo va salir todo. Es un nervio que afecta al músculo y es un proceso lento".

"Es ya el cuarto invierno lesionado. Consecutivo. Todo iba mejor con el brazo y de repente llega otra lesión. Hay que ser positivo. El objetivo es estar en el primer test o la primera carrera", relata Marc.

Y finaliza hablando de su hombro: "Estamos buscando la forma perfecta para trabajar. Hay que entender mejor la manera para no tener los problemas de 2021. El dolor lo complica todo".

