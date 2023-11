Lo que ha sucedido este fin de semana durante la Copa Abarth en Viedma, Río Negro, roza lo milagroso. Durante la carrera final de esta prueba, Franco Angaramo perdió el control de su vehículo volcando a gran velocidad y, a causa del accidente, se desató un gran incendio en el interior del coche.

'DeporTV' ha proporcionado las impactantes imágenes en las que se puede observar el incidente al completo. En él, se puede apreciar cómo los operarios de seguridad lograron extraer al joven piloto de 16 años segundos antes de que se incendie por completo.

Un trabajo que sin duda ha salvado la vida de Franco y que él mismo ha querido agradecer tras la carrera: "Quiero agradecerle a los banderilleros. Cuando vi el auto no lo podía creer, porque si me quedaba cinco segundos más me moría".

"Tomé la curva uno como en la clasificación, pero por el viento y el barro que había, la pista me tiró hacia afuera y me patinó el auto. Me quedé sin aire. Primero intenté respirar y enseguida corté la corriente. Traté de salir como pude. Por suerte, la jaula funcionó bien", confiesa Angaramo a través de un vídeo publicado en redes sociales.