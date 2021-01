Marc Márquez sigue en su proceso de recuperación. El catalán tiene preocupado a Honda, su equipo, y desde la publicación francesa 'Moto Revue' indican que la marca japonesa habría encargado a un equipo de investigación saber qué pasó en su lesión y por qué estuvo y está tanto tiempo de baja.

Según sus informaciones, HRC envió a Europa en diciembre a una serie de personas para saber qué sucedió, y para depurar responsabilidades en caso de existir.

En Honda están doblemente preocupados. En primer lugar, por la larga ausencia de su piloto estrella y, en segundo lugar, por el salario que percibe Marc Márquez a pesar de que lleva un año sin competir.

Honda podría revisar su contrato

El de Cervera cobra, aproximadamente, un total de 15 millones de euros por año, algo que acordaron justo antes de que Marc sufriese la caída que provocó su lesión y el perderse todo 2020.

A pesar de eso, Honda aceptó pagar todo 2020 a pesar de que Márquez no podía competir, cuenta Michel Turco, periodista, en su reportaje en la publicación francesa.

Según el citado medio, en Honda preocupa la opción de que Márquez necesite una cuarta cirugía que le mantenga más tiempo alejado de las pistas.

Eso podría hacer que se replanteasen las condiciones del contrato del catalán, algo que podría suceder perfectamente al no poder asumir una cifra tan elevada en estos tiempos que corren, en plena pandemia del coronavirus.

Existe riesgo de una cuarta operación

Así pues, en Honda quieren saber si existe algún culpable o algún responsable. 'Moto Revue', además, habla del peligro que hay de que pueda haber una cuarta operación "si los antibióticos no hacen su efecto".

"Cuando se vuelve a la moto cuatro días después de una operación son responsables todos. Pero, el primero de todos, el cirujano que realizó la intervención. La primera calcificación requiere tres semanas, y para que esté completa son necesarias seis", dijo en el medio galo Bernard Achou, médico que formó parte de la Clínica Mobile de Claudio Costa.

El médico quita toda responsabilidad a Márquez, pero se muestra preocupado: "Si los antibióticos no funcionan será necesaria una cuarta operación para retirar la placa, limpiar el hueso, cortar la zona afectada e inmovilizarlo".

"Espero que no sea necesario, es inaceptable que un piloto de esta categoría no pueda competir... y no hay que menospreciar el aspecto psicológico", concluye Achou.

