Buenas noticias para el motor español. Marc Márquez se va recuperando de la lesión que le apartó de los circuitos la pasada temporada. El piloto de Honda presenta una evolución favorable tras pasar reconocimiento medico en el húmero del brazo derecho. La consulta ha tenido lugar en el Hospital Ruber de Madrid, clínica en la que Márquez fue intervenido el pasado 3 de diciembre.

Tras la pruebas realizadas, Repsol Honda, ha emitido un comunicado en el que dicen estar muy satisfechos con la mejoría del piloto español.

"El ocho veces campeón del mundo ha sido visitado a las seis semanas de la cirugía realizada el pasado 3 de diciembre por seudoartrosis infectada del húmero derecho. Se ha constatado una evolución clínica y radiográfica satisfactoria para el tiempo de evolución. El paciente continúa con el tratamiento antibiótico específico y con el programa de recuperación funcional adaptado a su situación clínica", comunicaba el equipo en una nota de prensa.

Su vuelta todavía tendrá que esperar

A pesar del pronóstico positivo de su evolución, no se espera a Márquez en los test de pretemporada de febrero. Así lo confirmo Stefan Bradl, el suplente del equipo Honda.

"Asumo que me montaré en la prueba oficial, como sustituto de Marc en Repsol Honda. No tengo información oficial de HRC, pero no espero a Marc Márquez en las pruebas de febrero. Es simplemente lo que mi sentido común me dice”, declaraba en en el medio 'Speedweek'.