Carlos Sainz se sigue acordando de lo que pasó en la primera etapa del Rally Dakar 2022. El madrileño, como muchos otros, sufrieron con la navegación y perdieron una gran cantidad de tiempo en las dunas árabes, y les ha terminado por lastrar desde el día uno en la competición.

"Es duro. Ya empezamos el primer día con esta situación que desde mi punto de pista es inaceptable. Sin el calor y sin la tensión de la situación, y analizando todo, había un error en la navegación", afirma.

Y cree que sigue sin haber soluciones: "Que no se haya hecho nada y que no se tomen medidas es una cosa gravísima y algo que mirar de cara al futuro. No puede ser".

La jornada de este viernes, sexta del Dakar, tampoco ha ido bien para Sainz. El madrileño perdió tiempo tras comenzar con buen ritmo pero tuvo problemas mecánicos.

"A los 40 kilómetros de comenzar la etapa noté algo raro con el amortiguador. Fue un problema de montaje, se hizo todo deprisa y corriendo y hubo un problema", cuenta.

Y es que tuvo que hacer una parada: "Tuve que esperar a Peterhansel. Tenía un amortiguador de recambio pero con tanto polvo luego era imposible adelantar".

"Luego tuve un problema con la rueda, la perdí y menos mal que no pasó nada...", sentencia.

Carlos Sainz volvió a perder tiempo por los problemas en el Audi RS Q e-tron. "Queda mucho, pero estoy contento, salvo por los problemas".

"Creíamos que los tendríamos en otras partes del coche como el software o la batería, pero no", finaliza Sainz.