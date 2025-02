El "cabreo" de Bagnaia con Dirección de Carrera: "No han querido devolverme la vuelta..."

Pecco Bagnaia no ha empezado de la mejor forma el campeonato. Primer contratiempo para el italiano que quedó 13º en la Práctica del GP de Tailandia y estará obligado a pasar por Q1 este sábado. Un hecho que no le ha sentado nada bien.

El piloto de Ducati, en su último intento por realizar la vuelta rápida para clasificar, tuvo un incidente en la curva 5, cuando se encontró a Morbidelli que circulaba por el medio de la trazada, impidiendo el paso y obligando a cancelar la vuelta.

De esta forma ha explicado el 63 la situación: "Con Franco solo ha pasado que él y otros dos pilotos, Joan Mir y Miguel Oliveira, iban mucho más lentos".

Sin embargo, el tres veces campeón del mundo ha señalado como culpable a Dirección de Carrera. "Los últimos 15 minutos de sesión han sido un caos. Estoy más cabreado con Dirección de Carrera que con Morbidelli", decía.

Además de explicar los motivos de su enfado por el "error" al sacar la bandera: "Sacaron bandera amarilla desde la curva 8 a la 3, sin ningún motivo. Han admitido el error, pero no me han querido devolver la vuelta. Era un caos, porque daban y quitaban las banderas amarillas y verdes. Los comisarios no sabían cómo accionar las banderas y se han puesto a apretar todos los botones".

No obstante, el piloto de 28 años ha eximido de responsabilidad al director del panel de comisarios, Simon Craffar y apuntado a dirección. "Este tipo de incidentes son más cuestión de Dirección de Carrera que de Simon Craffar. Él es un expiloto y hubiera querido que me devolvieran la vuelta, pero hoy pesó más la otra parte", ha expresado.

La dirección de carrera se disculpa, pero no devuelve la vuelta

Más tarde, el director de carrera, Mike Webb, ha pedido disculpas y ha admitido el "error humano" a través de un comunicado: "Dirección de Carrera ha determinado que la bandera amarilla que canceló la vuelta a Bagnaia se mostró de forma incorrecta.Eso fue debido a un error humano".

Sin embargo, han aclarado que no van a devolver la vuelta al piloto turinés: "No podemos reinstaurar una vuelta que ha sido cancelada, pero sí podemos disculparnos con Bagnaia y con el equipo Ducati por este error humano". Por lo que Pecco Bagnaia estará obligado a pasar Q1 este sábado. Todo un contratiempo.