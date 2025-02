Marc Márquez no hace leña del árbol caído: "Lo de Bagnaia sorprende, pero..."

A pesar de quedar segundo este viernes detrás de su hermano Álex, Marc Márquez se ha mostrado exultante en su comparecencia ante los medios de comunicación.

"Duele un 90% menos", ha dicho en referencia al primer puesto del piloto de Gresini.

Eso sí, no mete a Álex entre los dos favoritos: "Creo que Pecco y yo somos los que tenemos más ritmo, viendo un poquito por encima, porque aún no lo he podido ver bien. Luego está mi hermano, y Bezzecchi".

Sobre su compañero de equipo, que ha caído en Q1 tras encontrarse con Morbidelli en pista, Márquez ha señalado que ha tenido "mala suerte" ya que tenía ritmo.

"Sorprende, pero por la tarde mira bien los papeles, porque estaba bien, tenía buen ritmo. Pero mañana le espero en esa primera fila. Ha tenido mala suerte con las banderas amarillas y con Morbidelli", ha explicado.

Finalemente, sobre la nota que le pone a su primer día en competición con Ducati, Marc reconoce que no ha sido perfecto: "9,3. Para el 10 ha faltado ser primero".