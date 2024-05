Aunque la GP24 de Pecco Bagnaia, la Ducati oficial, sea seguramente la moto más competitiva en estos primeros compases del Gran Premio de Catalunya, el piloto italiano no está nada contento. Sobre todo con el asfalto. Ha vuelto a cargar contra el circuito. Hace una semana ya dijo que era un circuito verdaderamente peligroso.

Y ahora ha hablado del agarre y ha calificado el asfalto como "un desastre": "Esta pista se lleva el premio al menor agarre de todo el calendario, pero por un amplio margen...".

"Normalmente, en estas condiciones, Aprilia y KTM siempre parecen tener un poco de ventaja el primer día, pero es algo que luego solemos conseguir compensar. Hoy, ya hemos dado un paso adelante, y creo que mañana daremos otro. No he podido hacer una súper vuelta en el 'time attack', pero me ha salido bastante bien, y ya estamos a un nivel muy alto", apunta el piloto italiano, segundo en el mundial de MotoGP.

Reconoce que su moto en comparación con la que lleva Marc Márquez es mucho más eficaz en Barcelona: "La GP24 nos ayuda un poco en frenada en comparación con la GP23, porque puedes frenar fuerte y entrar bien en curva. Luego, tenemos un poco menos de agarre, pero nada que no podamos equilibrar mañana".

Y para finalizar insistió en el asfalto: "Había unos 40 ºC en el asfalto, así que la pista estaba bastante caliente. El problema es que el asfalto es un desastre: no hay agarre y no se puede empujar. Se necesitan al menos seis vueltas para que el neumático medio alcance la temperatura adecuada. El blando está listo enseguida, pero probablemente no dure toda la carrera, así que es muy difícil encontrar el compromiso adecuado...".

