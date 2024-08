Más rápido en la FP1, en la práctica, récord de pista, pole con más de ocho milésimas de margen... el fin de semana de Marc Márquez en Aragón ha empezado de manera inmejorable.

El ilerdense, que saldrá por delante de Pedro Acosta, Pecco Bagnaia y Jorge Martín, es favorito para ganar tanto la Sprint como la carrera del domingo, y sus rivales se rinden ante este hecho.

Eso sí, Marc cree que el italiano está jugando al despiste: "Pecco, sobre todo, está más cerca de lo que parece. Si la pista va mejorando, nos pondrá las cosas difíciles".

Por su parte, el vigente campeón y líder del Mundial asegura que está en otra galaxia: "Márquez será otra historia, seguramente".

"Ocho décimas son mucho. Me cuesta mucho, porque lo estoy intentando. Pero hay dos sitios en los que pierdo seis décimas, no entiendo por qué pierdo tanto tiempo", ha señalado tras la clasificación.

"La verdad es que he intentado ya, ayer por la tarde y hoy en el qualy, hacerlo mejor, como él. Pero no puedo, me caigo. Así que será interesante salir detrás de él, intentar seguirlo y si tengo la posibilidad, adelantarle para que no se escape", ha añadido.