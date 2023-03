Los rumores de una salida de Marc Márquez abandonando Honda se han repetido en los últimos tiempos. Y la marca responde sobre si es algo que puede suceder incluso a final de esta temporada de MotoGP. Así lo ha explicado Albert Puig en declaraciones a 'El Periódico'.

El mánager del equipo asume que esto puede pasar: "Lo primero que quiero decir es que esto es muy largo, más largo que nunca: 9 meses, 21 grandes premios, 42 carreras, 777 puntos a repartir...".

"Sólo pido un poco de respeto: somos Honda, la fábrica más exitosa y campeona del mundo en todas las categorías, y Marc Márquez, poseedor de ocho títulos y la referencia para todo el mundo, así que no nos descarten tan pronto. Cada uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla", dice Puig.

No esconde "las dificultades" que afronta en este 2023: "No tenemos la moto que quisiéramos, pero vamos a trabajar intensamente, en fábrica, en el departamento de competición, en el equipo y en los circuitos para mejorar nuestra situación y nadie duda de que, pasados unos meses, no sé cuántos, tendremos una moto ganadora".

Señala a Ducati como el gran candidato: "Nuestros rivales, especialmente Ducati y las otras dos fábricas europeas, Aprilia y KTM, han hecho mejor trabajo que nosotros".

Sobre Márquez y esos rumores, lo califica como "gente desinformada que está lanzando a los mil vientos": "Marc es piloto Honda de toda la vida y está muy agradecido a Honda, pero somos perfectamente conscientes de que si no le damos una moto ganadora, podemos perderlo".

"Los resultados de esta temporada pueden condicionar las decisiones que tome Marc en un futuro inmediato. Creo que Marc conoce muy bien a Honda y sabe que no pararán hasta proporcionarle la moto que desea, que merece", sentencia.