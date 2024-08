Si el team manager de Ducati, Davide Tardozzi, mostró su fe ciega en Marc Márquez al asegurar que ganará alguna carrera este año antes de enfundarse el mono rojo, su homólogo en Gresini no ha bajado el listón.

Michele Masini tiene la certeza de que el octocampeón volverá a subir a lo más alto del podio esta misma temporada.

"Márquez no se irá del Gresini Racing sin conseguir la victoria, seguro que no. Pongo la mano en el fuego, no una sino las dos", ha asegurado de manera contundente en declaraciones a 'As'.

"¿Dónde hay más posibilidades? No lo digo porque su victoria será el resultado natural de un crecimiento. Ahora lo importante es ser constante y estar siempre cerca de los primeros", ha añadido.

El team manager de Gresini terminó muy contento con el rendimiento de Márquez en Austria después de que tuviera que remontar de la 13ª posición a la cuarta debido a un fallo en su moto.

"Lo más positivo es que ha ido rápido durante todo el fin de semana y siempre ha estado al nivel de los primeros, aunque aún nos falta alguna cosilla para ir con los dos primeros", ha zanjado Masini.