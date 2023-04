Álex Márquez no pudo terminar la carrera al sprint del GP de Las Américas de MotoGP. El de Gresini, que era quinto cuando quedaba la mitad de la prueba, tuvo unos problemas de salud que terminaron con él en el asfalto de Austin.

"Me empecé a encontrar un poco mal de la tripa. Me he caído en esa frenada y he vomitado", contó en 'DAZN'.

Y explica: "El cuerpo colapsó. Me ha debido sentar algo en la comida, aunque he comido como siempre. Sea por lo que sea he vomitado, solté el freno y al volver a darlo entré demasiado inclinado".

"Luego cuando he vuelto a la oficina he vomitado de nuevo", sigue Márquez.

En ese sentido, lamenta haber perdido una buena opción para sumar puntos: "¿El podio? No lo sé, pero la quinta plaza sí".

"Empezamos mal la carrera, pero en la primera curva más o menos lo pude arreglar. Era un poco descarte todo, en la recta de atrás en cada vuelta había alguien que se iba largo", argumenta.

Ahora queda la carrera larga: "Será duro. Tenemos ritmo, pero hay que mejorar la salida porque con esta moto me está costando. Tiene un embrague diferente a la Honda".