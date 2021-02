Sin tratarse de Andorra, pero con el dinero como leitmotiv de la cuestión, el deporte se ha vuelto a erigir en el punto de mira de la polémica en redes sociales a raíz de un vídeo filtrado en el que aparecen Aleix Espargaró y Purito Rodríguez.

En él, el piloto de Aprilia y el ciclista español se dirigen a un amigo, en tono jocoso, comparando los ingresos de unos y otros.

"Juani, estamos haciendo cálculos. No entiendo cómo puede ser que ganemos tanta pasta trabajando menos días que los que tú tienes de vacaciones", dice el de MotoGP mientras Purito, al volante, no puede contener la risa.

Tras su filtración, las imágenes han corrido como la pólvora en redes y han suscitado multitud de críticas. De hecho, tal ha sido el calado del vídeo que Orbea, marca de bicicleta de la que ambos son embajadores, ha pedido disculpas por lo ocurrido.

"En nombre de toda la cooperativa queremos desmarcarnos por completo del vídeo que se ha filtrado esta tarde de Aleix y Purito. Pedimos perdón a todas aquellas personas que se hayan sentido ofendidas y tomaremos las medidas pertinentes dentro de nuestro reglamento interno", reza el grueso del comunicado.

A su vez, Purito también ha querido salir al paso para incidir en que se trata de una conversación privada sacada de contexto, pero de la cual se arrepiente.

"Quisiera decir que por la parte que me toca me sabe muy mal que este vídeo sea juzgado como un pensamiento de una persona y no como una broma entre amigos que se escriben bromas en WhatsApp, es una conversación privada y así, sacada de su contexto, parece lo que no es... Por mi parte, si alguien se ha sentido ofendido pido disculpas porque entiendo que si este vídeo te llega puedes pensar cualquier cosa. Dicho esto, respeto y acepto todas las opiniones", explica el ciclista español.

Aleix Espargaró también ha querido tomar la palabra por medio de un vídeo publicado en su perfil personal en redes en el que pide perdón, a pesar de tratarse de "una broma entre amigos".