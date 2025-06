Zaida Cantera analiza los nuevos nombramientos del PSOE tras el escándalo de Santos Cerdán: "No tengo la menor sombra de duda sobre ninguno de ellos"

Una de las medidas que ha anunciado Pedro Sánchez tras el escándalo del informe de la UCO sobre Santos Cerdán y su posterior dimisión ha sido la de poner al frente de la Secretaría de Organización del PSOE a cuatro miembros de la Ejecutiva de forma temporal. Estos nombramientos son provisionales hasta que el 5 de julio se celebre el Comité Federal del PSOE.

Las personas a cargo de la Secretaría son: Cristina Narbona, presidenta de la CEF; Ana María Fuentes, gerente del PSOE; la secretaria de Trabajo, Economía Social y Trabajo Autónomo de la CEF, Montse Mínguez García y el secretario de Acción Democrática y Transparencia, Borja Cabezón.

"No tengo la menor sombra de duda sobre ninguna de las personas que hay aquí, sobre todo encabezado por quien va a encabezar", afirma Zaida Cantera, exvicepresidenta de la delegación española en la OTAN. "Se puede estar de acuerdo o no con la ideología, pero la trayectoria política, incluso de servicio a la ciudadanía, de Cristina Narbona es impecable", añade Cantera.

Por último, es cierto que Cantera no está muy de acuerdo con el nombramiento de la gerente, "salvo que haya una justificación", pero "en términos generales me parece bien. Como ha dicho Juan Lobato, exlíder del PSOE Madrid, el PSOE, una de las cosas que tiene es que elegimos los militantes: nos equivocaremos o no, pero somos nosotros quienes los elegimos", concluye Cantera. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.