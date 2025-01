El agradecimiento del jefe de Ducati a Marc Márquez... ¡por el desarrollo de una moto deportiva!

La unión entre Marc Márquez y Ducati va mucho más allá del mundial de MotoGP. También es una unión comercial, claro. Este viernes el piloto ha rodado con una Ducati Panigale V2 en Valencia, una moto de calle. Y el CEO de la marca, Claudio Domenicali, le ha dado las gracias públicamente por participar en el desarrollo de esta nueva máquina.

"Fue justo antes de Navidad cuando hablé por teléfono con Marc para enviarle los deseos de siempre y me enteré de que había planeado una sesión de entrenamiento en el Circuito de Aspar, en Valencia, para el jueves. El plan era realizar la sesión con una Panigale V2 2024, porque le habían dicho que nuestro modelo 2025 totalmente nuevo aún no estaba disponible en versión de carreras", ha contado Claudio en palabras que recoge 'Motosan'.

El gran campeón de la categoría (ocho mundiales) con su nueva joya de la corona para poner en el mercado: "Tenía mucha curiosidad por conocer su opinión sobre nuestra nueva moto de pista, por lo que, durante mi viaje a las montañas para mis vacaciones de esquí, hice algunas llamadas para organizar al menos que diera algunas vueltas con la moto que utilizamos para el rodaje del vídeo oficial de lanzamiento".

"Fue una gran sorpresa recibir una llamada telefónica de Marc al final del día en la que me dijo que no sólo le encantó el rápido manejo de la moto y la posición de conducción súper cómoda y la entrega de potencia 'eléctrica', detalla el gran jefe de la escudería de Bolonia.

Márquez logró el tiempo récord no oficial de la pista: "Fue capaz de rodar en 1'12.2 que, según me ha dicho mi gente, es justo el mismo tiempo de vuelta del récord no oficial de la pista para la clase Supersport".

Y por último le dio las gracias por su implicación en su nueva aventura vestido de rojo: "Muy contento por el rendimiento en pista de una moto que ha nacido para tener el mejor compromiso entre tiempo por vuelta en pista y diversión en carreteras abiertas de montaña. Gracias Marc y muchas felicidades a los ingenieros de Ducati que desarrollan la moto".