Médica, gimnasta olímpica y seleccionadora nacional: así es Alejandra Quereda

Gimnasia rítmica y medicina. Las dos pasiones de Alejandra Quereda. Parece complicado compaginarlas, pero no imposible. Ella ha conseguido ambas: "No tienes que abandonar uno de tus sueños por llegar a cumplir otro". Aunque el camino no ha sido fácil.

En lo deportivo, Alejandra ha llegado a lo más alto. Ha sido capitana del equipo olímpico español. Tiene más de cuarenta medallas internacionales, dos oros mundiales en mazas y una plata en Río 2016. Todo lo ha conseguido mientras estudiaba y se sacaba la carrera de medicina.

"Los momentos más duros han sido el día a día". Levantarse temprano y entrenar ocho horas. Hoy, mañana, pasado. Siempre. Y que al despertar "ya te duela todo el cuerpo". Y otro entrenamiento de ocho horas. Y otras tantas de estudio. Porque la medicina también requiere mucho sacrificio: "Los primeros años fueron muy difíciles, me costó mucho”. Pero ella no se arrepiente.

Alejandra ha tenido que renunciar a muchas cosas. A su vida social, a vivir en su ciudad, a compartir tiempo con sus amigas y a estar cerca de su familia. Aunque siempre ha estado muy unida a los suyos. Incluso sin pensarlo, ha seguido sus pasos. Gimnasta como su madre que fue varias veces campeona de España. Y médica como su padre. Y como su hermano: "He seguido los dos caminos, pero no fueron ellos los que me los inculcaron, fui yo la que insistí", asegura orgullosa.

La fuerza y la disciplina han llevado a Alejandra a conseguir todos sus propósitos: "Por muchos obstáculos que se pongan en el camino, siempre intento ver el lado positivo, superarlos y seguir hacia delante".

Después de conseguir la plata en Río, Alejandra sabía que volver a competir a alto nivel era imposible. La lesión de cadera que arrastraba desde hacía años, conseguía apartarla del tapiz: "A veces es una victoria una retirada a tiempo". Terminaba una época, pero nacía otra.

Alejandra se veía cada vez más cerca de alcanzar su otro sueño: la medicina. Finalizar la carrera y aprobar el MIR eran sus planes de futuro, pero una llamada le cambió la vida. "Hay veces que las oportunidades pasan solo una vez y decidí lanzarme". Seleccionadora nacional de gimnasia rítmica individual. La más joven de la historia.

De nuevo, Alejandra compagina la gimnasia con la medicina. Su cargo como seleccionadora, con las prácticas en un centro de salud. Está a punto de terminar la carrera y el MIR será el siguiente paso. Pero no sabe cuándo. Lo único que tiene claro es que el día que deje su cargo, la medicina será su vida.

Producción: Javier Torrijos | Realización: Juan Gutiérrez | Redacción: Sara Campos y Bea Lozano | Imagen: Vladimir, Alberto Bravo y Juan Gutiérrez | Sonido: Giani Álvarez | Grafismo: Nacho Félez y Nacho Sanz | Texto: Sara Campos

Agradecimientos: Centro de Salud Paseo Imperial (Madrid), Sandra Aguilar Navarro, Andrea Caicoya y al Hotel Eurostar Zaragoza.