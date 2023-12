Joao Félix va a ser uno de los grandes protagonistas del partido que enfrentará a Barça y a Atlético. El portugués se enfrenta a sus ex, al equipo al que pertenece, y ha estado presente en las ruedas de prensa de Simeone y de Xavi Hernández.

El primero, a pesar de decir que no habla de los chicos que no están, destacó que en el mundo del fútbol "lo importante es la continuidad". El segundo, tras las palabras del argentino, ha respondido defendiendo a su futbolista.

"¿Que si es un palo? Claro que sí, pero aquí estamos contentos con él", dijo el catalán ante los medios.

Y luego lo deja claro: "Aquí Joao es feliz. No he estado en el Atlético y no puedo hablar de lo que no me incumbe, pero..."

"Es muy querido en el vestuario"

"Aquí es dinámico, es trabajador. Es muy querido en el vestuario. Trabaja para el grupo y cumple con sus obligaciones. Y hace goles. Ninguna queja", cuenta.

Xavi, además, avisa sobre Joao: "Debe ser una motivación extra jugar contra el Atleti. Le pasó contra el Oporto".

"Yo lo veo motivado y contento. Y está siendo constante. Estoy encantado con su rendimiento y con su adaptación", sentencia.