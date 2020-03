Hace varias semanas saltó la alarma cuando, tras el encuentro que disputaron Atalanta y Valencia en Milán, se confirmó que Kike Mateu había dado positivo por coronavirus, siendo uno de los primeros casos en España.

"Hoy me han dado la gran noticia. Hoy he dado negativo por primera vez. Han pasado 22 largos días desde que me detectaron coronavirus", ha explicado el colaborador de 'El Chiringuito'.

Además, ha querido mandar un mensaje de ánimo a la población: "Tened calma, estad tranquilos. De esto se sale, esto se pasa. Si lo tenéis, algún día tendréis la alegría, seguro. Los síntomas del coronavirus son como los de un resfriado, al menos los que he tenido yo. El coronavirus es peligroso porque no tiene tratamiento".

También se ha querido referir al personal sanitario de los centros de salud españoles: "Los primeros días, los que me trataban tenían miedo porque no sabían a qué se enfrentaban. Estar aislado es muy difícil, pero no hay que darle vueltas. Hay que cumplirlo. La Sanidad Pública de España es maravillosa. No la cambiaría por nada. Se están dejando la vida por nosotros".

Por último, ha afirmado que está seguro de que lo contrajo en Milán y que deberá someterse a una segunda prueba: "Estoy seguro de que cogí el coronavirus en Milán el día del Atalanta-Valencia. Ahora tengo anticuerpos para el COVID-19. Ya no puedo contagiarme de nuevo. Para estar completamente curado del coronavirus tendré dar negativo en una segunda prueba que será mañana".