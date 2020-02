Kike Mateu, periodista y colaborador en El Chiringuito, habla en laSexta Noche sobre sus días de cuarentena tras haber dado positivo en las pruebas de coronavirus cuando volvió de Milán de cubrir el partido del Valencia en Europa League.

Con optimismo y sentido común, Mateu reconoce sentirse "perfectamente", aclarando que el problema del coronavirus no son tanto los síntomas como la propagación del mismo.

"He estado en casa hasta que decidí que no me encontraba suficientemente bien como para no ir a trabajar. Empecé a sentirme especialmente resfriado y decidí que tenía que acudir al hospital, donde me confirmaron que había dado positivo", afirma.

Mateu duda ser la única persona en haber sido contagiada en un viaje en el que estuvieron un total de 2.300 valencianistas: "Quizás yo me lo tomé en serio. Trabajo con muchas personas y si aquello era coronavirus tenía que dejar de ver a la gente".

"El problema del virus no son los síntomas, sino en el contagio. Contagiarlo sería un problema. ¿Cuándo voy a salir? Cuando los médicos consideren que mi cuerpo ha generado los anticuerpos suficientes para no contagiar a nadie", comenta el periodista.

Cree que las personas de alto riesgo tienen que tener cuidado "en cualquier momento", no sólo ahora. Eso sí, finaliza su intervención en laSexta Noche con un mensaje tranquilizador para la gente.

"Los síntomas no son peligrosos salvo si eres paciente de alto riesgo. Si a uno le coge el coronavirus, le dedica una sonrisa y a esperar a recuperarse", finaliza.