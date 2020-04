Joaquín Sánchez parece que no se va a sumar a la moda de raparse la cabeza. A pesar de que en la encuesta que el del Betis hizo salió que sí, el de Cádiz parece que finalmente no lo hará... pero eso no ha hecho que su club deje de cachondearse de él en redes sociales.

Lo ha hecho con un fotomontaje del capitán con la cabeza rapada al cero... pero solo por la parte de arriba. Como si fuera un monje, básicamente, y con un texto claro y conciso: "¡Qué cosa más fea!"

Joaquín, como siempre, se ha tomado todo con humor: "¿Pero cómo me voy a rapar? ¡Si tengo la cara redonda! ¡Estoy horroroso rapado!"

Javi García se sumó a la fiesta: "Yo fui de los que voté que se tenía que rapar... yo le doy buenos consejos, que soy sincero".

"Puedo ser lo más feo de España con diferencia", respondió Joaquín, a quien parece convencieron en casa para que se dejara de esas cosas: "Le dije a mi mujer 'me va a tocar pelarme'... "