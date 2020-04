Víctor Sánchez del Amo, exentrenador del Málaga, participó en una charla en la red social Instagram. El deportista, que pasó por equipos como Real Madrid y Deportivo de La Coruña antes de ponerse el traje y sentarse en los banquillos, habló sobre cómo se sintió cuando se filtró un vídeo suyo de contenido sexual.

"Me generó un pánico tremendo. Luego una respuesta de negación y de que esto no me está pasando", dijo.

Sánchez del Amo admite que el deporte le ha ayudado para afrontar ese tipo de situaciones: "Enfrenté eso como un reto más y con la perspectiva de buscar algo constructivo para sacar un aprendizaje que nos pueda servir".

Eso sí, el ex del Málaga lanza una clara advertencia: "Hay muchas víctimas de esteo que terminan sucidándose".

"Tengo suerte de contar con mi hermano, que es policía. Recibí consejos de gran ayuda para víctimas de estos delitos. No iba a tomar ni una sola decisión que potenciase ese tipo de organizaciones mafiosas, asumiendo las consecuencias. Es un tema muy grave y hay que concienciar a la sociedad y educarla en el uso de las redes sociales", afirma.

Víctor Sánchez del Amo fue extorsionado a causa de un vídeo de contenido sexual. El Málaga, lejos de apoyarle, le despidió de su trabajo. La afición vio una 'mano negra' en todo esto, pues el entrenador se había quejado de Al-Thani, dueño del club, de manera pública pocos días antes de que todo esto saliera a la luz.

El vídeo no tardó en difundirse con velocidad en las redes sociales, y la Policía llegó a actuar con varias detenciones.