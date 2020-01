El exentrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, compareció en la mañana de este miércoles por primera vez tras su despido del Málaga debido a la filtración de un vídeo sexual. "Se ha producido un delito de violación de mi derecho a la intimidad, con acoso y extorsión. Es un tema de máxima gravedad; hay víctimas que llegan incluso al suicido", explicó el madrileño, que deja el club malacitano en decimosexta posición, con cuatro puntos de diferencia sobre el descenso, después de un inicio de curso turbulento.

"La Policía Nacional está investigando 700 o 900 perfiles que han cometido un delito al difundir unas imágenes obtenidas sin permiso. Hay que tener sentido común; a cualquier persona que le llegue un contenido de ese tipo debe ir a la policía a denunciarlo y no difundirlo", señaló Víctor Sánchez del Amo.

El entrenador no ofreció ninguna información acerca de la investigación y explicó cómo se produjo su polémico despido del Málaga: "El martes a última hora de la tarde, el club a través del Whatsapp del director general me manda un comunicado en el que me aparte del equipo".

"Además, me comunican que me impiden el acceso a cualquier instalación del club. Ni una pregunta sobre qué ha pasado o cómo estoy yo y mi familia", comentó el que fuera canterano del Real Madrid. Por último narró cómo fue su despedida en el vestuario: "Les pedí que esto no les despistara. Algunas de las muestras de cariño de los jugadores me han hecho llorar. Quiero dar las gracias a todas las personas que me han mandado mensajes de afecto".