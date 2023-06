Zinedine Zidane ha roto su silencio. El técnico francés de alejó de los focos en mayo de 2021, cuando puso fin a su segunda etapa como entrenador del Real Madrid.

Desde entonces, 'Zizou' no ha vuelto a sentarse en un banquillo, a pesar de los rumores que le situaron tanto en la Selección Francesa como en el París Saint-Germain.

Este fin de semana, el francés ha reaparecido concediendo una entrevista en el programa 'Telefoot' en la que no solo habló de su futuro, sino también de su paso por Chamartín y de la situación de Kylian Mbappé.

El marsellés comenzó la entrevista elogiando a dos jugadores que fueron piezas clave en su paso por el Santiago Bernabéu. "Si hay un jugador que me levanta de la silla, ése es Karim Benzema. Quizá también Luka Modric, jugadores que, cuando tienen el balón, piensas que lo van a perder, pero no, siempre consiguen salirse con la suya", aseguró Zidane.

Deja en el aire su futuro

El técnico reconoció que, tras más de dos años, tiene ganas de volver a ponerse al frente de un equipo: "¿Si echo de menos la adrenalina de entrenar al máximo nivel? Sí, claro que sí. Cuando estás fuera, lo ves de otra manera. Hace dos años que no la tengo, pero ya llegará".

La mayor parte de los medios franceses aseguraban que el ex técnico madridista sería el sustituto de Didier Deschamps al frente de la Selección Francesa. Sin embargo, tras perder la final ante Argentina en Catar, la Federación apostó por mantener al actual seleccionador.

Pero Zidane no cierra la puerta a 'les Bleus': "No puedes negarte a nada. Sé lo que quiero y lo que no quiero. Si he decidido hacer una pausa, es porque debí hacerla... Espero poder decirme a mí mismo que pronto podré volver a entrenar".

Admiración total hacia Mbappé

Tampoco quiso mojarse en cuando al posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, aunque dejó patente su admiración hacia el astro francés.

"Espero que algún día Kylian gane el Balón de Oro y espero que gane bastantes títulos. Lo que hace es fantástico para la selección francesa y para el PSG, su club. Soy fan de Mbappé", dijo Zinedine Zidane para concluir.