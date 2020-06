Gareth Bale se ha acostumbrado a vivir los partidos del Real Madrid en el banquillo. Desde el regreso de la competición tras la crisis provocada por el coronavirus, el galés sólo ha sido titular en un encuentro, ante el Mallorca, en el que pasó desapercibido.

David Bentley, excompañero de Gareth Bale en el Tottenham, cree que el motivo de estas suplencias es un "problema personal" entre Zinedine Zidane y el extremo.

"No puedo creer lo que le está pasando. Creo que Zidane no estaba contento ni cuando marca en las finales de la Champions. Me parece algo personal. Bale ni siquiera es arrogante. Es un tipo tranquilo, hace su parte y no socializa mucho, por eso puede que piensen que es arrogante", cuenta en una entrevista a '888Sport'.

"Me molesta porque siempre me preocupé por él y todavía hablamos hoy. Es un tipo encantador pero lo están frenando. Es cierto que no socializa mucho, por eso pensarán que es arrogante, pero esa no es la realidad", explica.

"Ni se hablan"

Eduardo Inda acudió a 'El Chiringuito' este lunes y desglosó cómo es la relación entre ambos protagonistas. "Hay varios enfados. Zidane no se habla con Bale y ha pedido a la entidad que el año que vienen lo echen", cuenta el periodista.

"Empezó bien tras el confinamiento, pero ha vuelto a las andadas y no quiere verlo nunca más", añadió Inda sobre el rendimiento de un Bale que apenas ha disputado 20 partidos en lo que va de curso (13 de ellos como titular). Unos números paupérrimos para un futbolista que estaba llamado a dar un paso adelante con la marcha de Cristiano Ronaldo hace ya dos veranos.