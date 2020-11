Leo Messi y Roger Federer. Roger Federer y Leo Messi. Dos de los mejores deportistas de la historia, ganadores natos y que parecen estar 'tocados' por una varita mágica que les ha dotado de una técnica innata al alcance de muy pocos en sus respectivos campos.

Toni Nadal, exentrenador y tío de Rafael Nadal, ha equiparado a los dos genios en términos de "estilo de juego" durante una charla con 'DAZN', en la que también ha sacado similitudes del astro argentino con el tenista macanorí.

"Rafael también es de los mejores de la historia, es verdad que han seguido caminos diferentes a la hora de llegar a ese nivel, pero Messi sería lo más parecido a lo que hace Federer, por el tipo de juego, pero vemos a Rafa, que corre y hace golpes difíciles de igualar, así que tienen un camino parecido Leo y él", ha señalado el también integrante de la candidatura de Víctor Font a las elecciones del FC Barcelona.

Sobre Rafa y Leo, Toni también ha apuntado diversas similitudes: "Se pueden comparar porque tanto uno como otro están entre los mejores de la historia, aunque creo que Leo Messi es el mejor de la historia. Es superior. No he visto jugar a Pelé lo suficiente, tengo un vago recuerdo del Mundial del 70, cuando yo tenía 10 años y no tengo elementos de juicio buenos, Di Stéfano también era un gran jugador, pero Messi lleva 15 años siendo el mejor del mundo y haciendo cosas increíbles".

Por otro lado, ya en plena campaña electoral, Nadal se ha referido a la situación de Leo Messi en el Barça y a una hipotética renovación del rosarino: "Es una muy mala noticia que el mejor jugador de la historia no quiera seguir con nosotros. Cualquier candidato que salga elegido tiene que intentar que Messi quiera seguir con nosotros, a no ser que él diga que quiere dar un paso diferente en su carrera, pero que él no esté a gusto, hay que intentar encontrar una solución".