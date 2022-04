El Real Madrid dejó LaLiga vista para sentencia tras remontar un 2-0 frente al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán tras una segunda parte en la que se conjugaron la épica y la polémica.

A su llegada al plató de 'El Chiringuito', Tomás Roncero no pudo ocultar su euforia: "Hoy no voy a bailar, porque bastante baile le ha dado el Madrid al Sevilla en la segunda parte, pero sí me apetece un cántico".

Frente a Cristóbal Soria y Jota Jordi, el colaborador sacó su nuevo 'hit': "Se acabaron los argumentos, las historias, los llantos, las excusas... ha triunfado el fútbol, ha triunfado el Real Madrid".

El Real Madrid, con 15 puntos de ventaja sobre Sevilla y FC Barcelona (con dos partidos menos), tiene el título de Liga en la mano a falta de seis jornadas por disputarse.