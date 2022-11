Se espera que más de un millón de personas acudan a Qatar para disfrutar de la Copa del Mundo. Un país que no respeta los derechos humanos y que está repleto de restricciones que no se ven en las sociedades occidentales. Unas restricciones que podrían derivar en multas de hasta 51.000 euros, (multa máxima por consumo y posesión de drogas), que podría ir acompañada de una pena de prisión de entre 7 y 15 años.

Desde que la FIFA concedió el Mundial al país árabe, las vulneraciones de derechos como la libertad de expresión o abusos laborales han estado en el punto de mira. Tanto es así, que las mujeres no podrán llevar escotes pronunciados y deben llevar los hombros cubiertos. También deberán usar pantalones o vestido siempre por debajo de las rodillas. Queda totalmente prohibido hacer topless, y el biquini o bañador solo se permite cuando se utilicen en piscinas privadas.

¿Quieres saber más? Son 2 min.

Contexto. Este domingo arranca el Mundial de Qatar. Es la primera vez que un país árabe ejerce de anfitrión del torneo. Un Mundial atípico, ya que es la primera vez que se celebra en invierno y no en verano, pero, por encima de todo, el Mundial más polémico de la historia, por ser un país donde la homosexualidad es ilegal o las mujeres no tienen ningún tipo de libertad. En resumen, un país donde los derechos humanos carecen de existencia y que está lleno de restricciones a las que las sociedades occidentales no están acostumbradas. Por ejemplo, el alcohol y las drogas, es un tema muy delicado en Qatar. Con el primero harán una excepción para que se pueda consumir durante el Mundial (bajo unas condiciones), y el segundo puede significar una pena de prisión de hasta 15 años.

¿Cómo me afecta? Una de las cosas más importantes para los qataríes, y que los occidentales deberán tener en cuenta, es mirar siempre a los ojos y no saludar a las mujeres y, si hay que hacerlo, por supuesto sin tocar, nada de abrazos ni besos. En su lugar, tendrán que llevarse la mano al corazón.

Muestras de afecto. Las demostraciones públicas de afecto "no son parte de la cultura local", así se indica en web oficial de la organización de la competición. Por lo que habrá que tener cuidado con las celebraciones de los goles o con darle un beso a alguien, sin importar la orientación sexual. Los besos y coger a alguien de la mano estarán limitados. Así que, si alguien va a Qatar con la idea de ligar, tampoco será nada fácil. Aparte de las restricciones mencionadas anteriormente, las relaciones fuera del matrimonio se castigan con hasta con 7 años de cárcel.

Género. En el caso de las mujeres, se recomienda no llevar escotes pronunciados ni dejar al descubierto los hombros. También se debe usar pantalones o vestidos que vayan siempre por debajo de la rodilla. Por supuesto, está absolutamente prohibido hacer 'topless' y el biquini solo podrá usarse en las playas y en las piscinas de los hoteles. Los hombres tampoco podrán llevar pantalones por encima de la rodilla ni dejar al descubierto los hombros. Y ni unas ni otros podrán ponerse pantalones rotos o rasgados ni ropa con mensajes ofensivos para la cultura qatarí.

LGTBI. Tampoco está permitido ondear la bandera LGTBI o mostrar públicamente la homosexualidad y se castigará con hasta 5 años de prisión a quien incumpla esta norma.

Alcohol y drogas. En Qatar está prohibido beber alcohol en la vía pública. Durante el Mundial, el consumo de bebidas alcohólicas sólo estará permitido en lugares habilitados: hoteles, algunos restaurantes y en algunas de las 'fans zone' de las distintas selecciones. En el caso de que una persona sea pillada consumiendo una bebida alcohólica en la calle, podría ser multada con 800 euros, e incluso detenida. Por otro lado, el consumo de drogas está totalmente prohibido y la ley qatarí es muy estricta con este tema, tanto para el tráfico como para el consumo personal. Las multas económicas varían, pero pueden ascender hasta los 51.000 euros, e ir acompañado de cárcel.

¿Aún quieres saber más? También habrá que tener precaución con el simple hecho e ir andando por la calle. Nada de llamar la atención.

No está permitido poner música alta, gritar o decir palabrotas en público. Por otro lado, tirar basura al suelo será sancionado con hasta 7.000 euros y penado con un año de cárcel.

Para nota. Ojo con las fotografías o los 'selfies', que tan normalizados están en la sociedad occidental.