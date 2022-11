La selección española ya está en Jordania. Mañana juega un amistoso a partir de las 17 horas ante esa selección. Y ahora la gran duda es Álvaro Morata, el único delantero centro de la concentración, y que podría perderse el partido.

Lo contó Álex Silvestre en 'El Chiringuito: "A mí me dicen que el amistoso no lo va a jugar y a día de hoy de no me aseguran que Morata esté en el primer partido de España ante Costa Rica".

De no llegar Morata se abre un abanico de posibilidades para ser la referencia en ataqie. Un futbolista de banda haciendo de falso 9. Podría ser Ansu Fati. Hay dos opciones más encima de la mesa: Marco Asensio o Ferran Torres.

En el medio todo apunta que jugarán los tres del Barça: Busquets, Pedri y Gavi. Defensa formada por Carvajal, Laporte, Pau Torres y Jordi Alba. Y donde no hay ninguna duda es en la portería: Unai Simón.