Si hay que sacarle alguna sombra al partido del Real Madrid frente al Borussia Monchengladbach ese es Vinicius Jr. El brasileño lo intentó, desbordó, trató de combinar... pero, al contrario que su compatriota Rodrygo, no le salió nada.

Dado que la presente no está siendo su temporada más espectacular, en 'El Chiringuito' se debatió sobre su progresión desde que llegó a la 'Casa Blanca', discutiendo si tiene el nivel necesario que exige el club o no.

"Está peor ahora que hace dos años y medio", explicó Pedrerol a Javier Balboa, que defendía la juventud del jugador. "Si te conformas con este Vinicius tenéis un problema", le replicó el presentador, añadiendo que "en el Real Madrid se pide más que esfuerzo"

"No es una cuestión del gol, eso ya lo tendrá con 24 o 25 años", dijo Edu Aguirre para defender al brasileño, pero Josep Pedrerol se mostró contundente con su argumentación: "Vinicius no es un jugador de la cantera del Madrid, fueron a Brasil a ficharle".

"Con Ansu Fati no hay que esperar a los 24 años para que tenga gol", zanjó el presentador.