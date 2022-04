Tensión máxima en Montilivi. Tensión, entre un jugador del Girona... y su propio entrenador, Michel Sánchez. Fue en el minuto 36 cuando el técnico decidió hacer algo que le costó un insulto por parte de Samu Saiz, futbolista de los gerundenses.

Cuando el Girona empataba a cero contra el Málaga, el madrileño decidió que era el momento de hacer cambios para buscar la reacción.

Fue a Samu Saiz al que le tocó abandonar el verde, y en ese momento no se lo tomó demasiado bien...

Porque lo primero que hizo fue quitarse la camiseta de su propio equipo para, arrugada, lanzarla a la grada. Y mientras, se dirigió a su entrenador.

"¡Eres un payaso!", dijo el jugador mientras salía del campo al ser sustituido.

Michel Sánchez, su entrenador, observaba el partido desde una cabina del estadio de Montilivi, ya que estaba sancionado.

En rueda de prensa, el entrenador habló de lo sucedido: "No he hablado con él. Entiendo que se haya disgustado, pero también lo estaba yo con sus minutos".

"No estaba trabajando bien en la presión, y yo he de tomar decisiones. Es el primer cambio que hago antes del descanso, pero creí que nos iban a marcar y no quería. Había que cambiar algo", sentenció.

Michel, a su vez, quiso dejar claro que no fue un tema de "falta de disciplina".