El TAD no se reúne y alimenta la duda sobre la presencia de Neymar en el Clásico

ENVIARÁ UNA NOTA INFORMATIVA AL BARCELONA

El Tribunal Administrativo del Deporte no se ha reunido y alimenta más la duda si Neymar podrá estar o no presente en el encuentro contra el Real Madrid. Enrique Arnaldo, presidente del TAD, ha desconvocado la reunión extraordinaria que iba a tener lugar para decidir si le concede la cautelar o no al Barcelona para que el brasileño pudiera estar en el Clásico.