Solari: "¿Isco? El trabajo del futbolista profesional es entrenarse al 100% y ponerse al servicio del equipo"

ESPERA UN DERBI "MUY DISPUTADO"

Solari no entró a valorar el mensaje de Isco a De la Red y dijo que aún no descarta al malagueño para el derbi. Sobre la posible celebración de Morata, dijo que "el respeto por el rival no tiene nada que ver con la expresión de su satisfacción". El argentino también afirmó que Bale y Asensio están "creciendo y mejorando". Lo cuenta Jugones.